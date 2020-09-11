***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL'ye artırılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur. Ekte bulunan izahname 10.09.2020 tarihi itibariyle SPK tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874753BIST