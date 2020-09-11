***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.09.2020 17:54
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Şirket'imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL'ye artırılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur. Ekte bulunan izahname 10.09.2020 tarihi itibariyle SPK tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874753
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
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7,4805
En Düşük
7,4368
18:058,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8739
En Düşük
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18:05468,73
En Yüksek
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|: 0,55%
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|Açılış
|: 468,73
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|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4764
|7,4803
|% 0,42
|
|Euro
|8,8514
|8,8599
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,5375
|9,5854
|% 0,26
|
|Frank
|8,1950
|8,2443
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9876
|1,9976
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,21
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,04
|40,04
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
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17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında