***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayıtlı Sermaye Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin, 22.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4105 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062901684 sayılı izni ile onayları alınmıştır.Esas sözleşme tadil metinleri yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİLATI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955183BIST