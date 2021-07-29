***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.07.2021 16:41
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2021 tarih ve BİAŞ-2-3001 sayılı yazısına istinaden Sermaye Pisası Kurulunun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliğ"nin Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimizin Payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952645
BIST
17:341.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 29,15
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:348,4712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0770
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4576
17:3410,0883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0490
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0640
17:34498,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,10
|Açılış
|: 498,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:34
|EDATA
|13,68
|138.220.748
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.421.668
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.979
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|66.107.366
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.750.296
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.163.472
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.163.472
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,44
|310.340.584
|% -7,88
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|GARAN
|8,31
|1.153.941.856
|% 1,34
|
|EREGL
|20,02
|1.143.128.453
|% 6,89
|
|KRDMD
|7,80
|921.241.824
|% 3,59
|
|THYAO
|12,81
|588.602.538
|% 1,99
|
|ASELS
|15,28
|480.198.933
|% 2,83
|
|GARAN
|8,31
|1.153.941.856
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,29
|318.424.922
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,80
|921.241.824
|% 3,59
|
|KARSN
|4,18
|344.285.686
|% 2,70
|
|YAYLA
|4,44
|310.340.584
|% -7,88
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4677
|8,4712
|% -0,90
|
|Euro
|10,0696
|10,0883
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8339
|11,8932
|% -0,14
|
|Frank
|9,3244
|9,3806
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% -0,67
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,41
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:50CEOEM
Yüzde 8.28 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 478, 430 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 06 artarak (% 2.81 ) 1, 501
-
17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, KRDMD
-
17:46XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 11, 293.00 milyon TL de
-
17:46KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 435, 415 adet işlem