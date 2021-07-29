***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2021 tarih ve BİAŞ-2-3001 sayılı yazısına istinaden Sermaye Pisası Kurulunun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliğ"nin Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimizin Payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952645BIST