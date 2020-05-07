***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 12:24
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6/5/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmuştur.
Kamuoyu ve Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843296
BIST
12:1598.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 392,35
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:157,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:157,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:15394,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,06
|Açılış
|: 394,36
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,85
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,32
|7.602.936
|% -6,74
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,63
|798.555.273
|% 6,05
|
|THYAO
|10,68
|334.506.642
|% 1,14
|
|PETUN
|21,68
|305.652.445
|% 7,75
|
|GARAN
|8,05
|304.590.521
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,19
|249.753.772
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|798.555.273
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,19
|249.753.772
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|151.607.065
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|232.825.664
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,94
|111.830.253
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9116
|8,9563
|% 0,59
|
|Frank
|7,3860
|7,4305
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9225
|1,9321
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,50
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.573
|24,10
|
|Tam
|2.595
|2.640
|24,70
|
|Yarım
|1.266
|1.291
|12,10
|
|Çeyrek
|631
|646
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,12
|
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