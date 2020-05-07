***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6/5/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmuştur.Kamuoyu ve Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843296BIST