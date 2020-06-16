***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle özellikle sosyal medya ve diğer ağlarda hakkımızda çıkan haber ve yorumlara itibar edilmemesi hususunda paydaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851463BIST