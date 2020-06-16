***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 19:25
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle özellikle sosyal medya ve diğer ağlarda hakkımızda çıkan haber ve yorumlara itibar edilmemesi hususunda paydaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851463
BIST
18:05110.940
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
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|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
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|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
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|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
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|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
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|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
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|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
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|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
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|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
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|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% 0,04
|
|Frank
|7,1760
|7,2192
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8178
|1,8270
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|1,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|2,90
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
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|B. Petrol
|40,86
|40,86
|1,14
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