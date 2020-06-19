***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 19/06/2020 tarihinde toplanarak, Sayın Mehmet Bora Tütüncüoğlu'nun kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Başkanlığı görevinden ayrılma isteği onaylanmış olup aynı Yönetim Kurulumuz kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Ufuk BAŞER'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.Sayın Barış SAKARYA ve Zekeriya ASLAN'nın Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve atamanın 25/06/2020 de yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına, ve Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde teşkil olduğunaUfuk BAŞER : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürHalil ÜRÜN : Yönetim Kurulu Başkan VekiliBarış SAKARYA : Yönetim Kurulu Başkan VekiliZekeriya ASLAN : Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan DEMİRLİ : Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAlperen Odabaşı : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesikarar verilmiştir.II-17.1. Nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durumun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmektedir. Genel Müdürümüz Ufuk Başer sektördeki tecrübesi sebebiyle bu göreve getirilmiş, özellikle günümüz şartlarında, kriz yönetiminin hız gerektirdiği koşullarda, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesinin önemli olduğu düşülmüştür. Ayrıca Esas Sözleşmemizin 9/4 maddesi gereği "Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen bu suretle imza edebilecekleri usülüne uygun surette tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır." Bu durumda "Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır" maddesi, Şirketimiz esas sözleşmesi itibari ile korunma altındadır. Bu görüşler doğrultusunda, yapılan görev dağılımı çerçevesinde, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olmasını uygun bulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852106BIST