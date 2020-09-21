***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 18:59
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Yatırımcılarımız,
Rüçhan hakkı ile ilgili olarak gelen yoğun sorular itibari ile aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılması gereği duyulmuştur:
Yeni pay alma hakkı veya rüçhan hakkı payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikli olarak katılma hakkıdır. Ortaklıkların belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerindeki yeni pay alma haklarının alınıp satılabilmesi için işlem sırası açılır. Rüçhan hakkı kupon pazarı olarak da bilinen bu pazar, yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp satılabildiği borsa pazarıdır. Bu pazarda hak sahibi olan yatırımcılar, bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma haklarını satarlar. Hakkı satın alan yatırımcı ya tekrar yeni pay alma hakkını satar ya da sermaye artırımına katılım tutarını yatırmak sureti ile bu hakkı kullanıp karşılığında pay alır. Rüçhan hakkı pazarında satın alınan bir haktır, pay değildir. Dolayısı ile hak kullanılmadığı durumda sermaye artırımının son günü itibari ile bu hak sona ermiş olur. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020 tarihleri arasında belirlenmiştir. Yeni pay alma hakkı sıraları (".R" sıraları) için açılan pazarın kapanış (son işlem) günü yeni pay alma hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür (24/09/2020 tarihi son işlem günüdür). Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacaktır. Yeni pay alma haklarında işlem yapmadan önce konuya ilişkin olarak KAP'ta yapılan açıklamaları okuyup burada açıklanan rakam ve oranları dikkate alarak kuponun ederini hesaplamanız önem arz etmektedir. Bunun için gerektiği takdirde yatırım kuruluşları/ aracı kuruluşları aramanız ve bilgi almanız önerilir.
Kamu oyunun bilgisine önemle sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876070
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -6,81
|Açılış
|: 467,12
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6204
|7,6254
|% 0,93
|
|Euro
|8,9591
|8,9649
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7188
|9,7676
|% -0,12
|
|Frank
|8,2922
|8,3422
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0280
|2,0381
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-45,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-2,32
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-1,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
-
17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem