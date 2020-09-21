***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Yatırımcılarımız,Rüçhan hakkı ile ilgili olarak gelen yoğun sorular itibari ile aşağıdaki bilgilendirmelerin yapılması gereği duyulmuştur:Yeni pay alma hakkı veya rüçhan hakkı payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikli olarak katılma hakkıdır. Ortaklıkların belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerindeki yeni pay alma haklarının alınıp satılabilmesi için işlem sırası açılır. Rüçhan hakkı kupon pazarı olarak da bilinen bu pazar, yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp satılabildiği borsa pazarıdır. Bu pazarda hak sahibi olan yatırımcılar, bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma haklarını satarlar. Hakkı satın alan yatırımcı ya tekrar yeni pay alma hakkını satar ya da sermaye artırımına katılım tutarını yatırmak sureti ile bu hakkı kullanıp karşılığında pay alır. Rüçhan hakkı pazarında satın alınan bir haktır, pay değildir. Dolayısı ile hak kullanılmadığı durumda sermaye artırımının son günü itibari ile bu hak sona ermiş olur. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 16-30 Eylül 2020 tarihleri arasında belirlenmiştir. Yeni pay alma hakkı sıraları (".R" sıraları) için açılan pazarın kapanış (son işlem) günü yeni pay alma hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür (24/09/2020 tarihi son işlem günüdür). Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacaktır. Yeni pay alma haklarında işlem yapmadan önce konuya ilişkin olarak KAP'ta yapılan açıklamaları okuyup burada açıklanan rakam ve oranları dikkate alarak kuponun ederini hesaplamanız önem arz etmektedir. Bunun için gerektiği takdirde yatırım kuruluşları/ aracı kuruluşları aramanız ve bilgi almanız önerilir.Kamu oyunun bilgisine önemle sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876070BIST