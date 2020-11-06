***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 3/11/2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak1- 21/1/2020 tarihli 2 nolu karar ile Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Miryam MAŞTAOĞLU'nun bu görevden alınarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,2- Bu değişikliğin Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca KAP'ta yayınlanmasına,3- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886512BIST