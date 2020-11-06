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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 09:56
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin Yönetim Kurulu 3/11/2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak
1-           21/1/2020 tarihli 2 nolu karar ile Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Miryam MAŞTAOĞLU'nun bu görevden alınarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,
2-           Bu değişikliğin Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca KAP'ta yayınlanmasına,
3-           Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886512


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Yarım 1.672 1.715 18,55  
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