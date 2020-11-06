***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 09:56
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 3/11/2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak
1- 21/1/2020 tarihli 2 nolu karar ile Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Miryam MAŞTAOĞLU'nun bu görevden alınarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına,
2- Bu değişikliğin Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca KAP'ta yayınlanmasına,
3- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 "Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur." kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886512
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
0
En Düşük
0
18:058,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
18:0510,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
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10,0121
En Düşük
9,9273
18:05526,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,75
|Açılış
|: 526,80
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|POLTK
|298,30
|1.094.726
|% 0,00
|
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|POLTK
|298,30
|1.094.726
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4488
|8,4567
|% 0,48
|
|Euro
|9,9961
|10,0050
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,0650
|11,1205
|% 0,33
|
|Frank
|2,2473
|2,2586
|% 0,46
|
|Riyal
|527,4810
|527,5380
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
|