***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak1- Şirketimizin genel merkezinin "Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL" adresine taşınmasına,2- Ana sözleşmemizin ekli şekilde "Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL'dur" şeklinde güncellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirim yapılmasına,3. Aynı madde kapsamında, yeni adresin, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde ilan edilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888604BIST