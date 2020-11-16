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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak
1- Şirketimizin genel merkezinin "Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL" adresine taşınmasına,
2- Ana sözleşmemizin ekli şekilde "Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL'dur" şeklinde güncellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirim yapılmasına,
3.  Aynı madde kapsamında, yeni adresin, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde ilan edilmesine, 
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888604


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Yarım 1.505 1.545 9,70  
Çeyrek 755 773 4,85  
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