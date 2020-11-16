***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 10:27
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak
1- Şirketimizin genel merkezinin "Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL" adresine taşınmasına,
2- Ana sözleşmemizin ekli şekilde "Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL'dur" şeklinde güncellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirim yapılmasına,
3. Aynı madde kapsamında, yeni adresin, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde ilan edilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888604
BIST
14:221.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:227,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:229,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0896
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:22471,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,86
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:20
|DAGI
|8,80
|109.950.400
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.788.390
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.186.246
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.951.844
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|8,98
|1.997.046.317
|% 1,35
|
|KRDMD
|4,36
|1.069.221.541
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,90
|688.976.553
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,33
|563.560.510
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|541.266.657
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,36
|1.069.221.541
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,90
|688.976.553
|% 0,00
|
|GARAN
|8,98
|1.997.046.317
|% 1,35
|
|USAK
|2,57
|369.900.769
|% 4,90
|
|EKGYO
|1,90
|244.995.737
|% 0,00
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7320
|7,7394
|% 0,77
|
|Euro
|9,1582
|9,1697
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,1960
|10,2471
|% 0,91
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% 0,96
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,34
|
|Altın Gr.
|471
|472
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.114
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.505
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:36CRDFA
Yüzde 4.65 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 958, 817 adet işlem
-
14:35CRFSA
Yüzde 7.28 oranında artışla 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 155 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.28 ) 1, 447
-
14:34XU100
Endeks 1, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 14, 104.00 milyon TL de
-
14:34CRFSA
Yüzde 6.89 oranında artışla 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 330 adet işlem