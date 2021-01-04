***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 16:54
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Miryam Maştaoğlu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896734
BIST
16:421.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
16:427,3697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0602
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
16:429,0631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
16:42459,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,92
|Açılış
|: 459,84
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler16:42
|NIBAS
|57,20
|25.207.649
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.865.620
|% 9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.006.271
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,13
|15.817.457
|% -9,67
|
|ARZUM
|22,94
|426.443.726
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,27
|1.589.869.961
|% 6,07
|
|GUBRF
|81,75
|1.380.305.682
|% -5,00
|
|KOZAL
|106,30
|1.330.179.492
|% 9,93
|
|GARAN
|10,39
|1.129.997.866
|% 0,19
|
|SISE
|7,40
|1.001.105.184
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,27
|1.589.869.961
|% 6,07
|
|SKBNK
|1,55
|701.895.842
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|695.175.455
|% 1,30
|
|TSKB
|1,80
|363.541.569
|% 1,12
|
|ISFIN
|4,03
|796.652.086
|% 4,40
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3697
|% -0,81
|
|Euro
|9,0555
|9,0631
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0138
|10,0640
|% -1,12
|
|Frank
|8,3478
|8,3981
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,81
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|45,16
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|42,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|38,97
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|18,85
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,53
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 28 artarak (% 1.12 ) 1, 654
-
16:54XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 24, 717.00 milyon TL de
-
16:53KOZAA
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 816, 958 adet işlem
-
16:51FMIZP
Yüzde 5.39 oranında artışla 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 797 adet işlem
-
16:50SEKFK
Yüzde 8.28 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 461, 295 adet işlem