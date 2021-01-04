***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihli 2020/39 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden1- Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yöetim Komitesi üyesi olan Miryam Maştaoğlu'nun ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,2- Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak 29/04/2020 itibari ile atanmış olan Burcu KIRICI ÇİĞDEM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak yeniden atanmasını karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri UzmanıKamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896830BIST