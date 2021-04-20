***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulunun onayı ve ihale komisyonu gözetiminde yapılan ihale sonucunda BorsaKule Projesi(B) Blok ince işler ve kalan imalatların tamamlanması (mimari, mekanik, elektrik ve cephe kaplama) ihalesi sonuçlandırılmıştır.İhale değerlendirme sonucu en uygun teklif sahibi yüklenici firma ile 19.04.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte BorsaKule'nin bağımsız bölümleri satışa sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929715BIST