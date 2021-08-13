***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 19:54
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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yok
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1) 05/08/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçicek'in seçilmelerine,
2) Şirkete yönetim kurulu Başkanı 10388174552 TC numaralı Nazım ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ceo Genel Müdür olarak seçilen 13789058742 TC numaralı Evren SARIÇİCEK in şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 05/08/2022 tarihine kadar temsil ve ilzam etmelerine,
İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958145
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|UFUK
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|462.737
|% 10,00
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|VKING
|7,60
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|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
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|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
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|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
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|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
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|EDATA
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|% -7,66
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|YBTAS
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|55.951
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|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
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|SNKRN
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|525.436
|% -5,73
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|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
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|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
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|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
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|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
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|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
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|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
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|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
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|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
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|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
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|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5174
|8,5190
|% -0,26
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|10,0629
|% 0,00
|
|Sterlin
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|11,8350
|% 0,14
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,62
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|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% -0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|26,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,75
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|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,55
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|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,13
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|B. Petrol
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|70,11
|-1,20
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