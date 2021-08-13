***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1) 05/08/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ileYönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'inYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçicek'in seçilmelerine,2) Şirkete yönetim kurulu Başkanı 10388174552 TC numaralı Nazım ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ceo Genel Müdür olarak seçilen 13789058742 TC numaralı Evren SARIÇİCEK in şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 05/08/2022 tarihine kadar temsil ve ilzam etmelerine,İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958145BIST