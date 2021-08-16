***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 18:26
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1) 05/08/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçicek'in seçilmelerine,
2) Şirkete yönetim kurulu Başkanı Nazım ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ceo Genel Müdür olarak seçilen Evren SARIÇİCEK in şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 05/08/2022 tarihine kadar temsil ve ilzam etmelerine,
İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958385
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05484,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,64
|Açılış
|: 484,24
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4469
|8,4501
|% -0,04
|
|Euro
|9,9007
|9,9073
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5650
|11,6230
|% -0,88
|
|Frank
|9,2008
|9,2562
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,95
|68,95
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem