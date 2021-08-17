***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdürü olarak görev yapan Ufuk BAŞER'in yönetim kurulu 16.08.2021 tarihli kararı ile görevden azline,Evren SARIÇİCEK'in Ceo - Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958824BIST