***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KUYAS, TREKYAS00018 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 1,00 KUYAS, TREKYAS00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar iptal edilecektir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı, olmak üzere 54.437.596,32 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması kararına istinaden düzenlemiş olduğumuz izahname, Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmak üzere 8 Temmuz 2020 tarihinde gönderilmiştir. Yapılan başvurumuzun, Kurulu'n 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Taslak Izahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874539BIST