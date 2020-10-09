***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KUYAS, TREKYAS00018 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 1,00 KUYAS, TREKYAS00018 Hamiline KUYAS(RÜÇHAN), TRRKUYA00032 316.974,995Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 316.974,995Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar iptal edilecektir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.09.2020Ödeme Tarihi 18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirket'imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 316.974,995 TL nominal paylar 6.10.2020 -7.10.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.Artırılan 45.562.403,68 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (16.09.2020-30.09.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 45.245.467,83 TL ve kalan payların 6-7.10.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa‘da satışından 709.359,10 TL olmak üzere toplam 45.954.826,93 TL nakit girişi sağlanmıştır.Sermaye artırımına katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Hak Kullanım İhraççı Bilgilendirme Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880431BIST