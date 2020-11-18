***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırıının tescili hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KUYAS, TREKYAS00018 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 1,00 KUYAS, TREKYAS00018 Hamiline KUYAS(RÜÇHAN), TRRKUYA00032 316.974,995Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 316.974,995Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar iptal edilecektir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.09.2020Ödeme Tarihi 18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 16.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin tamamlanan sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesi hususu 16.11.2020 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onayli tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889068BIST