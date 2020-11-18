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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.11.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli sermaye artırıının tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KUYAS, TREKYAS00018 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 1,00 KUYAS, TREKYAS00018 Hamiline KUYAS(RÜÇHAN), TRRKUYA00032 316.974,995

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.437.596,32 45.562.403,680 83,69657 316.974,995

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar iptal edilecektir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.09.2020
Ödeme Tarihi 18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tamamlanan sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesi hususu 16.11.2020 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onayli tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889068


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