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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

09.07.2020 15:47
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2.7.2020 tarih ve 22 nolu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858220


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Altın Gr. 399 399 0,09  
Cumhuriyet 2.590 2.610 4,70  
Tam 2.666 2.678 4,90  
Yarım 1.295 1.310 2,30  
Çeyrek 647 656 1,20  
Gümüş.Ons 18,82 18,86 0,12  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,39 43,39 0,09  
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