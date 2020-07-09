***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.07.2020 15:47
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2.7.2020 tarih ve 22 nolu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858220
BIST
15:39119.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 304,75
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:396,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:397,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:39399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 399,41
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.432.723
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.562
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.729.460
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.606.910
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.984
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.836.316
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.207.849
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.587.403
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,89
|5.150.650
|% -7,68
|
|GLBMD
|5,07
|16.514.580
|% -7,48
|
|SISE
|6,62
|2.955.896.316
|% 3,92
|
|THYAO
|11,73
|1.444.294.919
|% 3,71
|
|TRKCM
|4,68
|1.131.887.867
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,27
|941.993.575
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|926.650.260
|% 1,11
|
|SISE
|6,62
|2.955.896.316
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,27
|941.993.575
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|926.650.260
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,68
|1.131.887.867
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,25
|677.602.101
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6610
|8,7045
|% 0,44
|
|Frank
|7,2884
|7,3323
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|
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