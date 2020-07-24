***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.07.2020 14:38
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor", Sermaye Piyasası Kurulu talebine uygun olarak detaylandırılarak güncellenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861614
BIST
15:52118.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -174,45
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:526,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:527,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9593
En Düşük
7,9191
15:52417,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,22
|Açılış
|: 417,43
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|157.647.835
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.125.933
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.772.431
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.431.582
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.455.627
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|ASELS
|35,22
|1.387.126.605
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,80
|494.955.739
|% 4,82
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|132.561.071
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,35
|211.640.463
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% 0,11
|
|Frank
|7,3712
|7,4156
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,00
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -283, 59 kaybederek (% -0.21 ) 134, 538
-
16:04
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EGEEN, BFREN
-
16:04XU100
Endeks 118, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 12, 791.00 milyon TL de
-
16:03PENGD
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 478, 876 adet işlem
-
16:01ISGSY
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 874 adet işlem