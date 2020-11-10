***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2020 15:59
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen F
16:181.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.241
En Düşük
1.219
16:188,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1135
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:189,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1389
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:18499,10
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 16,09
|Açılış
|: 499,10
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:16
|EGEEN
|1.476,60
|69.695.384
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.225.687
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.569.537
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.896.189
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|41.958.110
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,52
|4.772.266.465
|% 7,87
|
|GARAN
|7,55
|2.318.426.709
|% 0,94
|
|TCELL
|15,42
|1.554.633.353
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,15
|1.467.184.748
|% 9,41
|
|TUPRS
|84,45
|1.072.013.727
|% 2,61
|
|THYAO
|11,52
|4.772.266.465
|% 7,87
|
|YKBNK
|2,50
|899.407.098
|% 1,21
|
|GARAN
|7,55
|2.318.426.709
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|555.319.143
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|886.675.155
|% 3,74
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1673
|8,1752
|% 1,52
|
|Euro
|9,6338
|9,6739
|% 1,67
|
|Sterlin
|10,9195
|10,9742
|% 3,37
|
|Frank
|8,9907
|9,0449
|% 2,44
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% 2,69
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|13,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|17,17
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|48,51
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|23,46
|
|Çeyrek
|802
|821
|11,73
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,17
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,44
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:27MPARK
Yüzde 4.71 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 898 adet işlem
-
16:26OZRDN
Yüzde 6.24 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 920 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 1, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de
-
16:23GENTS
Yüzde 6.12 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 770, 013 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 116