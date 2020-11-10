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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

10.11.2020 15:59
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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen F



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SEKUR 11,00 3.225.687 % 10,00  
ALCAR 154,00 43.569.537 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.896.189 % 9,99  
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Dolar 8,1673 8,1752 % 1,52  
Euro 9,6338 9,6739 % 1,67  
Sterlin 10,9195 10,9742 % 3,37  
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Riyal 2,1984 2,2094 % 2,69  
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Altın Ons 1.879 1.880 13,91  
Altın Gr. 500 500 17,17  
Cumhuriyet 3.325 3.376 57,00  
Tam 3.309 3.394 48,51  
Yarım 1.599 1.642 23,46  
Çeyrek 802 821 11,73  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,02  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,17  
B. Petrol 42,84 42,84 0,44  
Seans Raporu 16:16
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