***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.03.2021 10:58
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elde edilen fonun kullanım raporunun II. ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920116
BIST
12:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,20
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:137,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:139,4469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0145
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:13444,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,20
|Açılış
|: 444,14
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:13
|PRZMA
|5,39
|6.595.244
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.476.327
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.621.494
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,91
|3.001.286
|% 9,94
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|262.224.584
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,20
|2.408.682.553
|% 0,14
|
|SASA
|47,04
|665.123.381
|% 7,79
|
|SISE
|7,17
|375.457.872
|% 1,41
|
|PETKM
|5,55
|363.219.831
|% 3,35
|
|AKBNK
|4,90
|334.790.605
|% 2,08
|
|GARAN
|7,20
|2.408.682.553
|% 0,14
|
|TSKB
|1,41
|125.369.654
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,23
|186.560.483
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,91
|146.873.829
|% 3,24
|
|GSRAY
|3,64
|262.224.584
|% -3,70
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9227
|7,9427
|% 0,03
|
|Euro
|9,4036
|9,4469
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,9159
|10,9706
|% 0,26
|
|Frank
|8,4990
|8,5502
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,57
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,90
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.979
|30,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,28
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,23
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|1,40
|