***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2020 16:53
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KUYAŞ BÜYÜKARTI AKALIN ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ BÜYÜKARTI ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890982
BIST
17:131.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:137,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:139,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:13458,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|NIBAS
|77,75
|9.110.096
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.402.118
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.023.667
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,39
|17.846.903
|% -4,67
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.350.372.860
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,25
|1.449.834.868
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|SISE
|6,93
|1.249.396.159
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,19
|1.243.952.131
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,96
|846.681.775
|% -1,00
|
|PETKM
|4,27
|1.129.111.053
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8249
|7,8300
|% -0,02
|
|Euro
|9,4403
|9,4480
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3801
|10,4322
|% -0,95
|
|Frank
|8,6953
|8,7477
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0802
|2,0907
|% -0,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 34 kaybederek (% -0.11 ) 1, 194
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SARKY, KAREL, SILVR, SNKRN, AKMGY, TKNSA, AYES, NIBAS, SAFKR, KERVN
-
17:21
SAFKR, PKENT, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
SERVE, DOAS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21MIPAZ
Yüzde 4.03 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 785, 108 adet işlem