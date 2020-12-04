***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIKKUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIKKUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKKUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891473BIST