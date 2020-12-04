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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2020 17:35



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891473


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IDEAS 11,22 4.696.624 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.348.371 % 10,00  
SASA 18,71 606.669.146 % 9,99  
ERBOS 35,56 35.384.920 % 9,96  
DYOBY 13,15 277.528.052 % 9,95  
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Frank 8,7255 8,7781 % 0,44  
Riyal 2,0699 2,0803 % 0,19  
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Altın Ons 1.845 1.845 2,80  
Altın Gr. 462 462 1,34  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 0,05  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 0,01  
B. Petrol 48,86 48,86 0,15  
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