***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 17:35
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891473
BIST
17:261.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:267,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:269,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:26461,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,34
|Açılış
|: 461,65
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IDEAS
|11,22
|4.696.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.669.146
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.920
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|277.528.052
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.772.569
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,35
|9.938.857
|% -9,56
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,95
|1.324.223.122
|% 2,87
|
|SELEC
|15,13
|1.290.952.928
|% -9,24
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|ZOREN
|2,78
|830.166.582
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,15
|491.410.101
|% -0,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7840
|7,7887
|% 0,22
|
|Euro
|9,4744
|9,4811
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,5075
|10,5602
|% 0,80
|
|Frank
|8,7255
|8,7781
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0699
|2,0803
|% 0,19
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,80
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|48,86
|48,86
|0,15
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 3 kaybederek (% -0.11 ) 1, 198
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ERBOS, ADEL, IDEAS, DYOBY, IDGYO, SASA, SNPAM, UMPAS, BEYAZ
-
17:38
ARMDA, AVISA, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
RYSAS, ALMAD, KLMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 426 adet işlem