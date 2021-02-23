***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2021 15:10
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UFUK BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
BARIŞ SAKARYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 19.06.2020 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.06.2020 İcrada Görevli Değil YOK YOK Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
GÖKHAN DEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.11.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911821
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:03
|KRGYO
|7,71
|61.376.105
|% 9,99
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|SAYAS
|19,27
|54.105.821
|% 9,99
|
|SEKFK
|12,56
|88.079.138
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|GARFA
|14,71
|19.639.471
|% 9,86
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|TKNSA
|18,09
|87.249.253
|% -10,00
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|GLBMD
|7,92
|18.220.756
|% -10,00
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|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
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|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,48
|1.866.929.319
|% 7,03
|
|SASA
|36,34
|1.764.737.941
|% -9,92
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|GUBRF
|81,20
|1.409.236.044
|% 3,64
|
|THYAO
|12,89
|1.266.584.964
|% 1,98
|
|KOZAL
|136,00
|1.262.154.139
|% -1,81
|
|PETKM
|5,48
|1.866.929.319
|% 7,03
|
|IHLAS
|0,99
|352.964.791
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,38
|752.511.873
|% -2,06
|
|SKBNK
|1,45
|369.170.386
|% -2,03
|
|TSKB
|1,79
|450.591.404
|% 0,56
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|15:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,0422
|7,0496
|% 0,41
|
|Euro
|8,5636
|8,5702
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,8902
|9,9398
|% 0,53
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|Frank
|7,7911
|7,8381
|% -0,08
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|Riyal
|1,8720
|1,8814
|% 0,34
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.713
|2.782
|19,17
|
|Yarım
|1.311
|1.346
|9,27
|
|Çeyrek
|658
|673
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
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|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,39
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