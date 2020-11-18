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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

18.11.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
İst. Vizyon Park. Merkez Plz.C-1 Bl.Kuyumcular Sk. 4/325-326 K11 Bahçelievler /İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
18/11/2020
Açıklamalar

Şirketimizin merkez adresi " Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL " olarak değişmiştir. Adres değişikliği 18.11.2020 tarihinde tescil olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889067


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Altın Gr. 463 464 -2,22  
Cumhuriyet 3.085 3.132 -45,00  
Tam 3.067 3.147 -44,80  
Yarım 1.483 1.522 -21,67  
Çeyrek 744 761 -10,84  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,09  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,02  
B. Petrol 44,78 44,78 1,03  
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