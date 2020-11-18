***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
18.11.2020 14:48
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
İst. Vizyon Park. Merkez Plz.C-1 Bl.Kuyumcular Sk. 4/325-326 K11 Bahçelievler /İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
18/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin merkez adresi " Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL " olarak değişmiştir. Adres değişikliği 18.11.2020 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889067
BIST
16:091.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:097,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:099,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,1550
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|Önceki Kapanış
|: 9,2150
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9,2485
En Düşük
9,1078
16:09464,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,19
|Açılış
|: 464,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YYAPI
|1,32
|123.540.880
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|56.239.154
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.702.780
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.086.771
|% -9,94
|
|MEPET
|3,12
|60.755.460
|% -9,30
|
|VAKKO
|6,62
|384.419.678
|% -7,67
|
|GARAN
|8,67
|5.439.413.510
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,84
|2.521.101.660
|% 6,37
|
|KRDMD
|4,46
|2.263.662.830
|% 6,70
|
|AKBNK
|6,16
|1.391.552.610
|% 2,84
|
|THYAO
|11,62
|1.094.334.572
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,84
|2.521.101.660
|% 6,37
|
|GARAN
|8,67
|5.439.413.510
|% 2,97
|
|KRDMD
|4,46
|2.263.662.830
|% 6,70
|
|SKBNK
|1,49
|428.183.189
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,91
|498.178.376
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7093
|7,7133
|% 0,18
|
|Euro
|9,1449
|9,1526
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2001
|10,2513
|% 0,26
|
|Frank
|8,4238
|8,4745
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0489
|2,0592
|% 0,11
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-8,56
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-45,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-44,80
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-21,67
|
|Çeyrek
|744
|761
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|1,03
|