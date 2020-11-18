***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket Merkeziİst. Vizyon Park. Merkez Plz.C-1 Bl.Kuyumcular Sk. 4/325-326 K11 Bahçelievler /İstanbulYeni Şirket MerkeziYeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBULDeğişiklik Tarihi18/11/2020AçıklamalarŞirketimizin merkez adresi " Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL " olarak değişmiştir. Adres değişikliği 18.11.2020 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889067BIST