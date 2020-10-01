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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

01.10.2020 19:27
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

       Şirket'imizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 16.09.2020 tarihinde başlayıp 30.09.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 316.974,995 TL olup, kalan paylar 6.10.2020 -7.10.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na, Şirketimizin www.kuyas.com.tr ve aracı kuruluşumuz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com internet adreslerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arz edilerek satılması sonrasında satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Bu nedenle satılamayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) maddesi uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben 6 iş günü içinde iptal edilecektir. 
Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877868


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