***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Unvan Değişikliği









nkul Yatırımları Anonim ŞirketiYeni UnvanKuyaş Yatırım Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/08/2021Açıklamalar05.08.2021 tarihli genel kurulda alınan karar ile eski ünvanı Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olan şirketimizin yeni ünvanı Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958804BIST