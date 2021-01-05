***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.01.2021 18:17
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Miryam Maştaoğlu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir.
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli 2020/39 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden
1-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Miryam Maştaoğlu'nun ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,
2-Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak 29.04.2020 itibari ile atanmış olan Burcu KIRICI ÇİĞDEM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak yeniden atanmasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897217
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