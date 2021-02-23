***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri UzmanıRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİBaşkan Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEBaşkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911820BIST