***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.02.2021 15:07
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911820
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