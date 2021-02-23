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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.02.2021 15:07



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla. 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan     Alperen ODABAŞI             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye          Gökhan DEMİRLİ               Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye          Burcu KIRICI ÇİĞDEM       Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Başkan      Gökhan DEMİRLİ             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye           Alperen ODABAŞI            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Başkan     Alperen ODABAŞI            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye          Gökhan DEMİRLİ              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911820


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