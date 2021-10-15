***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 10:16
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970962
BIST
11:361.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:369,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:3610,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:36528,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,46
|Açılış
|: 528,77
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,11
BIST En Aktif Hisseler11:36
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,18
|17.789.333
|% 6,34
|
|VBTYZ
|21,74
|88.079.124
|% 5,43
|
|NUHCM
|37,20
|9.201.366
|% 4,91
|
|CEOEM
|10,27
|64.046.101
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.469.740
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|139.678.101
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.459.664
|% -9,95
|
|YEOTK
|69,70
|78.853.359
|% -9,48
|
|GARAN
|9,07
|1.050.751.454
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,00
|369.501.809
|% 2,40
|
|THYAO
|14,43
|299.020.612
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,37
|234.164.244
|% -0,84
|
|ASELS
|16,55
|231.495.201
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,87
|230.814.411
|% 1,63
|
|GARAN
|9,07
|1.050.751.454
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|234.164.244
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|135.886.615
|% -2,03
|
|GLYHO
|1,89
|63.116.270
|% 2,72
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1979
|9,2008
|% 0,25
|
|Euro
|10,6787
|10,6858
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,5913
|12,6544
|% 0,59
|
|Frank
|9,9315
|9,9913
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4463
|2,4586
|% 0,23
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-8,04
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,79
|
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