***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 11:47
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033525
BIST
13:032.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,93
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:0316,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0421
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:0317,6382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0275
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:03977,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 977,27
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MRGYO
|1,54
|19.248.819
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|14.813.415
|% 9,98
|
|SILVR
|14,13
|6.550.566
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.457.500
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|KZBGY
|69,75
|21.422.787
|% -9,94
|
|AVGYO
|3,12
|18.873.291
|% -6,87
|
|AKFGY
|2,34
|165.571.058
|% -5,26
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|TUREX
|12,32
|10.261.385
|% -3,30
|
|THYAO
|48,96
|3.767.009.468
|% -1,13
|
|TUPRS
|273,80
|1.247.592.346
|% 5,71
|
|SASA
|35,72
|1.209.034.392
|% 4,51
|
|GARAN
|14,67
|1.143.529.554
|% 2,09
|
|ASELS
|24,36
|928.947.122
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,72
|493.060.425
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,00
|708.790.777
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,64
|679.485.826
|% 1,98
|
|TSKB
|2,25
|316.758.304
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,28
|147.528.353
|% 2,40
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4207
|16,4223
|% 0,26
|
|Euro
|17,6193
|17,6382
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,6416
|20,7451
|% -0,11
|
|Frank
|17,0441
|17,1468
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3669
|4,3888
|% 0,31
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-4,92
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|1,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|0,96
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|0,47
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,22
|