***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)220.286.274 220.286.274 220.286.274Dönem Karı (Zararı)220.286.274 220.286.274 220.286.274Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 220.286.274 2.308.713.558 2.308.713.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI261.540.170Dönem Karı (Zararı)220.286.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-226.687.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 100.906Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-567.084Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-226.221.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -226.221.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler267.664.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-695.658Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -24.715.035Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -8.099.122Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.132.524Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 299.181.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.125.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları261.263.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler276.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.284.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.368.918Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.915.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.256.061Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi567.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)242.823.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.501.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ252.324.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 252.324.943 9.501.831Ticari Alacaklar695.658 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar695.658 0Diğer Alacaklar0 56.597.224İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 56.597.224Peşin Ödenmiş Giderler3 8.141.788 43.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 8.141.788 43.208Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar69.525 0Diğer Dönen Varlıklar10.660.218 0ARA TOPLAM271.892.132 66.142.263TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR271.892.132 66.142.263DURAN VARLIKLARStoklar3 50.514.317 25.799.282Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 2.317.444.584 2.073.308.253Maddi Duran Varlıklar4 1.268.012 0Peşin Ödenmiş Giderler3 542 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.369.227.455 2.099.107.535TOPLAM VARLIKLAR2.641.119.587 2.165.249.798KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar27.689.957 76.822.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13.016.142 76.822.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.673.815 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar276.501 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.090 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.588.574ARA TOPLAM31.564.122 76.822.514TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.564.122 76.822.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.669.374 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.669.374 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)299.172.533 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 299.081.634 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.899 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.841.907 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER332.406.029 76.822.514ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.308.713.558 2.088.427.284Ödenmiş Sermaye240.000.000 240.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.857.496.784Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.069.500 1.857.496.784Net Dönem Karı veya Zararı220.286.274 -9.069.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.308.713.558 2.088.427.284TOPLAM KAYNAKLAR2.641.119.587 2.165.249.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti0 -5.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -5.299BRÜT KAR (ZARAR)0 -5.299Genel Yönetim Giderleri-3.474.608 -1.904.543Pazarlama Giderleri-15.763.039 -12.178.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.338.614 8.702.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.932.710 -5.366.114Diğer Kazançlar (Kayıplar)226.221.140 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)211.389.397 -10.751.878FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)211.389.397 -10.751.878Finansman Gelirleri9.467.110 8.935.256Finansman Giderleri-570.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)220.286.274 -1.816.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)220.286.274 -1.816.622DÖNEM KARI (ZARARI)220.286.274 -1.816.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları220.286.274 -1.816.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)220.286.274 -1.816.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları220.286.274 -1.816.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973723BIST