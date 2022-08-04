***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarmaris'te yer alan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle ilgili verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Muğla Valiliği aleyhine açılan davada, Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali kararı verilmiştir. Alınan karar bugün (04.08.2022) Şirketimize tebliğ edilmiştir. Karar Şirketimiz tarafından temyiz edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052051BIST