***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2021 18:32
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul
İnternet Adresi www.kizilbukgyo.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş - İstanbul 212 310 2700 212 259 8718
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Köşek Mali İşler Müdürü 01.05.2021 212 310 5390 mehmet.kosek@sinpas.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.
Şirketin Süresi Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 1000000 TRY 0,42 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 239000000 TRY 99,58 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
FATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
BEKİR UZUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
OSMAN NURİ İNCEÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 30.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUTSEFA ÇELİK Genel Müdür İnşaat Mühendisi Servet GYO A.Ş. Genel Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962386
BIST