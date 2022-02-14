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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2022 09:02
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.550.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAMİL KILIÇ 4402500 TRY 79,32
TEVFİK BAŞKAYA 573750 TRY 10,34
UĞUR DURUKAN 573750 TRY 10,34
TOPLAM 5550000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TEVFİK BAŞKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 10.34
KAMİL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 79.32
UĞUR DURUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 10.34
HAKAN EK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.06.2020
MUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.06.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001411


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PKENT 719,10 7.847.127 % 9,99  
ATSYH 13,39 503.076 % 9,93  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -3,97  
Altın Gr. 808 808 -0,16  
Cumhuriyet 5.352 5.433 82,00  
Tam 5.327 5.460 62,41  
Yarım 2.575 2.641 30,18  
Çeyrek 1.291 1.320 15,10  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 0,12  
Gümüş Gr. 10,31 10,32 0,07  
B. Petrol 94,11 94,11 -0,33  
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