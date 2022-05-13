***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 12:06
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030111
BIST
12:172.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,32
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
12:1715,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0649
|Açılış
|: 15,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
12:1716,0895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
12:17906,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,26
|Açılış
|: 906,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|67.156.533
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|4.196.269
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.470.897
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.413.499
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.531.612
|% -9,98
|
|KAPLM
|64,70
|90.362.801
|% -7,11
|
|PKENT
|173,90
|155.371.316
|% -6,46
|
|THYAO
|41,92
|1.818.869.964
|% 0,14
|
|SAHOL
|19,00
|1.022.708.129
|% 0,26
|
|SISE
|19,76
|946.664.357
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,64
|604.160.018
|% -0,82
|
|ASELS
|22,86
|550.666.573
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,80
|509.103.562
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,68
|181.850.218
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,00
|1.022.708.129
|% 0,26
|
|SISE
|19,76
|946.664.357
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,57
|213.329.471
|% -0,22
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4324
|15,4451
|% 0,40
|
|Euro
|16,0504
|16,0795
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,8405
|18,9350
|% 0,88
|
|Frank
|15,4170
|15,5098
|% 1,10
|
|Riyal
|4,1142
|4,1348
|% 0,80
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,87
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-22,00
|
|Tam
|6.057
|6.211
|-28,34
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
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