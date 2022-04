***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBurçin Baybatur Kök Genel Müdür Yardımcısı 16.07.2013 0212 347 58 00 burcin@liderfilo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 908934Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket Esas sözleşmesinin 3.Maddesinde belirtildiği üzere faaliyet amaç ve konuları aşağıdaki gibidirKara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak satmak edinmek kiraya vermek kiralamak aracılığını komisyonculuğunu yapmak söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının makine yağlarının aksam ve aparatlarının süs ve aksesuarlarının alımı satımı acentalığını yapmak pazarlamak ithalatını ve ihracatını yapmak. Turizm yatırımcılığı, acentalığı, irtibat bürosu kurmak, işletmek, tur ve gezi programları düzenlemek, otel restoran motel kamping kafeterya işletmeciliği yapmak, her türlü nakil için bilet satışı yapmak. Konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlara ait malzeme, aparat, cihaz ve benzeri eşyaların ithal ve ihracatını yapmak, fuarlarda sunmak, pazarlamak, dağıtmak. Her türlü turizm faaliyeti ve yatırımları yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 04.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Metin Barokas 45600000 TRY 69,09Halka Açık 20400000 TRY 30,91Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10600000 TRY 16,06 Yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 55400000 TRY 83,94 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN BAROKAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır. Evet 69.09 A+B Bağımsız Üye DeğilKAREL BAROKAS Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisi Evet Bağımsız Üye DeğilBURÇİN BAYBATUR KÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız ÜyeÇAĞRI ERHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURÇİN BAYBATUR KÖK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015436BIST