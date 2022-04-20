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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2022 18:34
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metin Barokas 46500000 TRY 70,45
Diğer 19500000 TRY 29,55

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN BAROKAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır. Evet 70.45 A+B Bağımsız Üye Değil
KAREL BAROKAS Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURÇİN BAYBATUR KÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.12.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÇAĞRI ERHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURÇİN BAYBATUR KÖK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022399


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