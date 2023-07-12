***LIDER* *TEZOL* *SUNTK* *KONTR* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.07.2023 09:15
***LIDER******TEZOL******SUNTK******KONTR******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, KONTR, LIDER, SUNTK, TEZOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2.265 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KONTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 173.95 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LIDER.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.2272727 TL Teorik Fiyat: 104.673 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SUNTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.6434479 TL Teorik Fiyat: 55.907 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TEZOL.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15.84 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170694
BIST
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10:356.350
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -12,74
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3526,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0489
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3528,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:351.626,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.626,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:35
|VKING
|46,42
|14.109.560
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|36.235.224
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.806.784
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.341.439
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.749.810
|% 9,96
|
|PRZMA
|30,46
|1.352.911
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,92
|49.811.193
|% -9,79
|
|IHEVA
|2,20
|22.978.627
|% -8,33
|
|CANTE
|27,46
|236.134.133
|% -6,92
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|THYAO
|214,70
|1.194.125.907
|% -0,28
|
|GARAN
|36,20
|1.036.787.845
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,52
|904.693.813
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|SKBNK
|3,02
|221.071.658
|% 1,34
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1370
|26,1423
|% 0,19
|
|Euro
|28,8208
|28,8340
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,7291
|33,8983
|% 0,20
|
|Frank
|29,6741
|29,8529
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9471
|6,9820
|% 0,09
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,20
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|4,17
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.468
|10.673
|13,00
|
|Yarım
|5.234
|5.361
|6,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.681
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,03
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,04
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 52 kaybederek (% -0.14 ) 7, 007
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, AKBNK, ISCTR
-
10:50XU100
Endeks 6, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 22, 584.00 milyon TL de
-
10:50TEZOL
Yüzde -50.22 oranında düşüşle 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 447 adet işlem