***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.06.2020 17:07
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Lider Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFLDFK92010
Nominal Değer (TL)
15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/06/2020
Vadesi (Gün)
80
İtfa Tarihi
04/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851402
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,25
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|74.908.028
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.567.647
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.785.261
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.068
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.935.489
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.351.824
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,25
|266.324.787
|% -6,07
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,52
|1.243.668.354
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|962.392.177
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,74
|814.008.514
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|962.392.177
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,94
|714.624.276
|% 1,57
|
|KARSN
|2,28
|619.261.752
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5768
|8,6198
|% 0,04
|
|Frank
|7,1656
|7,2088
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|