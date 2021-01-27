***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 10:09
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904567
BIST
10:391.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:397,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:398,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:39438,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 438,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:39
|GEDIK
|23,32
|57.645.878
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|4.160.994
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|59.265.371
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.983.958
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.332.286
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,55
|378.541.523
|% 0,39
|
|KARSN
|5,10
|339.803.300
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,03
|303.359.770
|% 1,88
|
|GARAN
|9,42
|295.103.176
|% -1,05
|
|DOHOL
|3,96
|248.649.184
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,55
|378.541.523
|% 0,39
|
|TSKB
|1,97
|145.935.941
|% 2,07
|
|KARSN
|5,10
|339.803.300
|% 1,59
|
|DOHOL
|3,96
|248.649.184
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,52
|88.030.792
|% 1,33
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3582
|7,3622
|% 0,25
|
|Euro
|8,9479
|8,9543
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0952
|10,1458
|% 0,36
|
|Frank
|8,2755
|8,3254
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9585
|1,9684
|% 0,34
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,43
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|0,37
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:52SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.52 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 765 adet işlem
-
10:51XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 4, 824.00 milyon TL de
-
10:51SEKFK
Yüzde 4.67 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 728 adet işlem
-
10:49KRSTL
Yüzde 4.05 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 033 adet işlem
-
10:48RTALB
Yüzde 6.47 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 357 adet işlem