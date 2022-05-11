***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:02
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029051
BIST
10:172.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,51
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1715,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0661
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1716,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1207
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:17909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,97
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ULUUN
|10,38
|16.887.222
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.379.868
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.434.347
|% 9,74
|
|ARASE
|96,55
|28.043.310
|% 6,27
|
|KLMSN
|11,16
|10.810.573
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|713.908
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,93
|10.886.774
|% -9,48
|
|ARSAN
|4,36
|22.060.150
|% -9,17
|
|UTPYA
|12,98
|216.584
|% -6,48
|
|THYAO
|42,58
|455.775.855
|% 0,90
|
|KRDMD
|16,58
|413.436.672
|% 0,06
|
|KOZAL
|187,80
|305.058.506
|% 1,40
|
|SAHOL
|20,94
|265.759.158
|% 2,15
|
|KOZAA
|34,96
|231.240.054
|% 2,52
|
|DOHOL
|3,77
|156.362.137
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,75
|110.454.237
|% -0,72
|
|KRDMD
|16,58
|413.436.672
|% 0,06
|
|VAKBN
|4,48
|85.390.344
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,84
|85.788.457
|% -0,21
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2983
|15,3124
|% 0,43
|
|Euro
|16,1785
|16,2032
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,7931
|18,8874
|% 0,25
|
|Frank
|15,3371
|15,4295
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0630
|4,0834
|% 0,13
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|