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***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

15.10.2020 09:21
GÜNCEL HABERLER



***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşel Elenkave tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881870


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VAKFN 4,27 132.877.836 % 0,00  
TSKB 1,17 309.436.896 % 0,00  
PAPIL 17,00 30.949.031 % 0,00  
OYAKC 8,44 209.502.447 % 0,00  
ADEL 23,46 44.090.351 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9208 7,9236 % 0,16  
Euro 9,3068 9,3157 % 0,26  
Sterlin 10,2736 10,3251 % 0,12  
Frank 8,6456 8,6977 % 0,24  
Riyal 2,1074 2,1179 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 -4,54  
Altın Gr. 483 483 -0,18  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,11 24,15 -0,14  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,03  
B. Petrol 43,23 43,23 -0,09  
Seans Raporu 18:05
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