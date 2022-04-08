***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2022 09:30
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LIDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lizet Sucaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017643
BIST
11:302.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,39
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:3014,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0136
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:3016,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:30915,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 915,88
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:28
|MZHLD
|34,12
|2.690.227
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.008.274
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.539.516
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.194.957
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|2.948.664
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,00
|5.239.157
|% -3,55
|
|PSDTC
|29,54
|7.921.119
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|7.921.119
|% -3,21
|
|PSDTC
|29,54
|7.921.119
|% -3,21
|
|GARAN
|13,16
|2.881.223.172
|% 4,36
|
|THYAO
|35,48
|1.005.001.976
|% -0,39
|
|ASELS
|26,56
|938.215.670
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,38
|867.366.394
|% 4,23
|
|PETKM
|9,88
|778.755.574
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,64
|750.146.907
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|2.881.223.172
|% 4,36
|
|YKBNK
|4,54
|766.194.882
|% 3,42
|
|ODAS
|2,20
|255.037.559
|% 4,27
|
|AKBNK
|8,38
|867.366.394
|% 4,23
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7490
|14,7548
|% 0,12
|
|Euro
|16,0356
|16,0461
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1878
|19,2840
|% -0,08
|
|Frank
|15,7102
|15,8048
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-1,49
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,09
|