***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [LIDFA]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 07.04.2022-22.04.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Kuralsız Spek ve Fakir Borsacı #KORDS #LIDFA" isimli kanallar üzerinden ve Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@KuralsizSpek" isimli hesap üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoBATIKAN ÇETİN 32304733MURAT AKBEĞ 22582260MELİS ÇET 46347719HAKAN ARSLAN 31900700GÜLSER YILMAZ 44278539ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 46272343MUSTAFA KARAÇAYLI 21873569MUSA KARA 31866962BAŞAK KUYUMCU KUMBAY 25913029YUSUF GÖKBAYRAK 35119844İLHAN BULAKÇİBAŞİ 46869959BÜLENT ÇEVİK 13998835MUHAMMET ONUR SÖNMEZ 44810843Karar 2022/20 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023659BIST