***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
25.04.2022 21:27
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 07.04.2022-22.04.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Kuralsız Spek ve Fakir Borsacı #KORDS #LIDFA" isimli kanallar üzerinden ve Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@KuralsizSpek" isimli hesap üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
BATIKAN ÇETİN 32304733
MURAT AKBEĞ 22582260
MELİS ÇET 46347719
HAKAN ARSLAN 31900700
GÜLSER YILMAZ 44278539
ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 46272343
MUSTAFA KARAÇAYLI 21873569
MUSA KARA 31866962
BAŞAK KUYUMCU KUMBAY 25913029
YUSUF GÖKBAYRAK 35119844
İLHAN BULAKÇİBAŞİ 46869959
BÜLENT ÇEVİK 13998835
MUHAMMET ONUR SÖNMEZ 44810843
Karar 2022/20 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023659
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0352
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0753
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05902,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -13,14
|Açılış
|: 902,53
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7710
|14,7779
|% 0,24
|
|Euro
|15,8274
|15,8463
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7644
|18,8585
|% -0,56
|
|Frank
|15,3486
|15,4411
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9269
|3,9466
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-30,76
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|-0,19
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem