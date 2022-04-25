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***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

25.04.2022 21:27
***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) pay piyasasında 07.04.2022-22.04.2022 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Kuralsız Spek ve Fakir Borsacı #KORDS #LIDFA" isimli kanallar üzerinden ve Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@KuralsizSpek" isimli hesap üzerinden LIDFA payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26.04.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
BATIKAN ÇETİN 32304733 
MURAT AKBEĞ 22582260 
MELİS ÇET 46347719 
HAKAN ARSLAN 31900700 
GÜLSER YILMAZ 44278539 
ABDULKADİR FURKAN TAŞBİLEK 46272343 
MUSTAFA KARAÇAYLI 21873569 
MUSA KARA 31866962 
BAŞAK KUYUMCU KUMBAY 25913029 
YUSUF GÖKBAYRAK 35119844 
İLHAN BULAKÇİBAŞİ 46869959 
BÜLENT ÇEVİK 13998835 
MUHAMMET ONUR SÖNMEZ 44810843 
Karar 2022/20 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023659


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