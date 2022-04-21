***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2022 16:12
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serebst Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022681
BIST
16:092.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,58
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
16:0914,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0329
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7042
En Düşük
14,6564
16:0916,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0980
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
16:09920,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,54
|Açılış
|: 920,84
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SMART
|6,27
|23.101.057
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.486.334
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.344.633
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|53.326.630
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,44
|14.769.119
|% 9,33
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|158.547.189
|% -4,75
|
|MEPET
|3,49
|6.578.966
|% -4,12
|
|KAPLM
|50,20
|7.257.272
|% -3,74
|
|MANAS
|26,36
|62.010.949
|% -3,73
|
|THYAO
|39,96
|3.704.791.103
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,14
|2.736.028.447
|% 7,90
|
|GARAN
|14,43
|2.618.647.871
|% 1,69
|
|KRDMD
|16,34
|1.917.494.387
|% 0,86
|
|ASELS
|28,22
|1.594.742.902
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,14
|2.736.028.447
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|646.522.161
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,66
|1.100.859.915
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,33
|1.207.667.049
|% 0,38
|
|TSKB
|2,04
|416.909.979
|% 2,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6992
|14,7056
|% 0,23
|
|Euro
|16,0072
|16,0305
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,1134
|19,2093
|% -0,01
|
|Frank
|15,4181
|15,5110
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9067
|3,9263
|% 0,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-9,26
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.210
|11,00
|
|Tam
|6.090
|6.242
|12,60
|
|Yarım
|2.944
|3.019
|6,10
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,54
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 27 artarak (% 1.53 ) 2, 865
-
16:22ARCLK
Yüzde 5.31 oranında artışla 72.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 916, 282 adet işlem
-
16:21TRCAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 540, 322 adet işlem
-
16:20EMKEL
Yüzde 5.00 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 969, 847 adet işlem
-
16:19TRGYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 419, 132 adet işlem