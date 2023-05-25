***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
25.05.2023 15:03
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ekte PDF olarak yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/09/2022 23/09/2022 10667
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153817
BIST
16:204.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 23,65
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2019,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:2021,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,7731
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7585
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:201.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,00
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.929.541
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.605.696
|% 9,85
|
|MIATK
|102,20
|82.126.771
|% 9,30
|
|SAMAT
|21,12
|57.956.912
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,84
|77.551.187
|% -8,30
|
|AVHOL
|25,50
|211.081.712
|% -8,21
|
|CELHA
|27,70
|28.444.693
|% -6,29
|
|THYAO
|134,70
|2.523.749.114
|% 1,43
|
|SASA
|49,14
|1.898.572.276
|% -2,98
|
|EUPWR
|81,40
|1.615.037.190
|% 5,24
|
|CWENE
|145,00
|1.553.603.206
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,45
|1.266.332.122
|% 3,04
|
|EKGYO
|6,30
|939.051.664
|% 2,11
|
|ISCTR
|10,31
|1.238.178.349
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,92
|1.019.804.154
|% 2,41
|
|AKBNK
|14,32
|1.143.988.817
|% 2,65
|
|KLGYO
|2,09
|116.608.911
|% 7,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5386
|24,6616
|% 0,06
|
|Frank
|21,9111
|22,0431
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2991
|5,3256
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.118
|9.368
|-247,98
|
|Yarım
|4.468
|4.602
|-116,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.301
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|