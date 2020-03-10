***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.571 0 0 132.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.549 0 0 132.727Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 13.654 -601 0 0 0 0 0 0 0 0 19.892 0 32.945Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -25.224 0 0 -9.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 0 0 -9.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -15.624 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 -2.675 19.892 0 156.072Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 -3.290 0 532 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye14 45.000 0 0 0 43.810 -1.591 0 0 0 0 0 0 51.636 17.217 0 0 156.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.307 151 0 0 0 0 0 0 0 0 18.290 0 14.134Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 45.000 0 0 0 39.503 -1.440 0 0 0 0 0 0 68.853 0 18.290 0 170.206Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 204.778 298.682FAKTORİNG GELİRLERİ204.778 298.682Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler195.857 289.145İskontolu194.483 287.316Diğer1.374 1.829Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.921 9.537İskontolu7.837 9.060Diğer1.084 477FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -162.192 -259.869Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-136.852 -196.225Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-9.626 -3.894İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.658 -55.156Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.056 -4.594BRÜT KAR (ZARAR)42.586 38.813ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -50.011 -54.054Personel Giderleri-31.894 -33.458Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-986 -1.021Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-15.953 -18.531Diğer-1.178 -1.044BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-7.425 -15.241DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 57.794 104.755Bankalardan Alınan Faizler229 177Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.795 2.718Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı12.679 53.365Diğer43.091 48.495KARŞILIK GİDERLERİ19 -4.526 -5.301Özel Karşılıklar-4.526 -5.301Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -20.601 -58.906Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-12.408 -52.040Diğer-8.193 -6.866NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.242 25.307BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.242 25.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -6.952 -5.415Cari Vergi Karşılığı-6.378 -6.104Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-574 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)18.290 19.892DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI18.290 19.892Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.290 19.892Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 0,40644000 0,44204000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı31.918 28.077Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri195.857 289.145Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-157.520 -252.746Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar8.921 9.537Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 3.443 1.229Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-32.363 -31.969Ödenen Vergiler7 -4.957 -8.308Diğer18.537 21.189Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-48.798 194.534Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-163.257 327.506Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.391 -6.410Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-927 1.040Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)25.884 287Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)87.503 -132.228Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.392 4.339Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-16.880 222.611YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5 -106 -3.216Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5 275 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer6 0 -556Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları169 -3.772FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit473.294 495.107Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-467.520 -690.535İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -9.600Kiralamaya İlişkin Ödemeler-715 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.059 -205.028Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-11.652 13.811Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.429 8.618Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.4 10.777 22.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.290 19.892DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.156 13.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.156 13.053Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.787 15.171Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194 -751Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler437 -1.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.134 32.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 10.777 0 10.777 23.084 0 23.084GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)926.212 8.972 935.184 769.223 5.931 775.154Faktoring Alacakları4 924.813 8.972 933.785 769.123 5.931 775.054İskontolu Faktoring Alacakları (Net)910.036 8.972 919.008 755.003 5.765 760.768Diğer Faktoring Alacakları14.777 0 14.777 14.120 166 14.286Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 30.640 0 30.640 28.469 0 28.469Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -29.241 0 -29.241 -28.369 0 -28.369ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 60.224 0 60.224 68.667 0 68.667MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 384 0 384 772 0 772YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI7 32 0 32 427 0 427ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7 5.043 0 5.043 5.180 0 5.180DİĞER AKTİFLER8 116.537 36 116.573 122.088 16 122.104ARA TOPLAM1.119.209 9.008 1.128.217 989.441 5.947 995.388SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 6.892 0 6.892 818 0 818Satış Amaçlı6.892 0 6.892 818 0 818Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.126.101 9.008 1.135.109 990.259 5.947 996.206YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 795.704 8.404 804.108 709.385 3.888 713.273FAKTORİNG BORÇLARI4 1.799 0 1.799 2.726 0 2.726KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 45.463 2.422 47.885 22.001 0 22.001İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 98.781 0 98.781 92.382 0 92.382GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR11 7.155 0 7.155 6.294 0 6.294Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.155 0 7.155 6.242 0 6.242Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 52 0 52CARİ VERGİ BORCU7 1.706 0 1.706 23 0 23ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 3.469 0 3.469 3.435 0 3.435ARA TOPLAM954.077 10.826 964.903 836.246 3.888 840.134SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR170.206 0 170.206 156.072 0 156.072Ödenmiş Sermaye14 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler38.063 0 38.063 44.977 0 44.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri68.853 0 68.853 48.878 0 48.878Yasal Yedekler12.303 0 12.303 11.309 0 11.309Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler56.550 0 56.550 37.569 0 37.569Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar18.290 0 18.290 17.217 0 17.217Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -2.675 0 -2.675Dönem Net Kâr veya Zararı18.290 0 18.290 19.892 0 19.892Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.124.283 10.826 1.135.109 992.318 3.888 996.206Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 4.268 0 4.268RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ56.067 396 56.463 172.114 661 172.775ALINAN TEMİNATLAR22.1 12.338.946 0 12.338.946 10.599.654 0 10.599.654VERİLEN TEMİNATLAR22.2 167.947 0 167.947 167.554 0 167.554TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER22.3 1.006.972 26.148 1.033.120 861.982 26.855 888.837NAZIM HESAPLAR TOPLAMI13.569.932 26.544 13.596.476 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826532BIST