***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.09.2021 12:05
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 05.08.2021 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 270.000.000 TL (ikiyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden
çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun
16.09.2021 tarih ve 48/1373 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964944
BIST
14:011.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,97
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.398
14:018,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1063
|Açılış
|: 8,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:0110,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1841
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:01499,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,58
|Açılış
|: 499,52
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
499,52
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:59
|YEOTK
|66,55
|202.224.174
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|56.246.281
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.788.096
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|34.156.766
|% 9,79
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|AKYHO
|2,49
|82.464.711
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|15.380.728
|% -7,94
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,90
|7.688.420
|% -5,04
|
|GARAN
|9,49
|914.713.086
|% 0,11
|
|EREGL
|16,86
|523.549.940
|% -0,24
|
|THYAO
|13,21
|474.648.327
|% 0,15
|
|TUPRS
|111,80
|300.760.696
|% 0,90
|
|SASA
|27,30
|281.134.012
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,45
|261.619.512
|% 0,41
|
|GARAN
|9,49
|914.713.086
|% 0,11
|
|ODAS
|1,36
|58.464.021
|% 0,74
|
|KATMR
|1,34
|52.850.699
|% 4,69
|
|KRDMD
|6,44
|237.545.397
|% -0,77
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7680
|8,7728
|% 1,40
|
|Euro
|10,2879
|10,2944
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,8121
|11,8713
|% 0,56
|
|Frank
|9,3290
|9,3852
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3018
|2,3133
|% 0,08
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,07
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|2,91
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|1,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,47
|