***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 05.08.2021 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde 270.000.000 TL (ikiyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'na kadar, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birdençok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun16.09.2021 tarih ve 48/1373 sayılı kararları ile onaylanmıştır.Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964944BIST